السعودية تحقق المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا في تقديم المساعدات الإنسانية

حققت السعودية المرتبة الثالثة عالميًا والأولى عربيًا من حيث الدول الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية لدول العالم بمبلغ 841 مليونًا و393 ألفًا و791 دولارًا أمريكيًا، إلى جانب تصدرها أكبر الداعمين لليمن بمبلغ 799 مليونًا و161 ألفًا و812 دولارًا أمريكيًا، وفق منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS) حتى نهاية شهر يوليو لعام 2021م.

وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس - أن تصدر المملكة للمشهد الإنساني عالميا يعكس القيم الراسخة لقيادة المملكة وشعبها النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة لتاريخ المملكة الناصع بالعطاء، وحرصها على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أياً كان وأينما كان.