تايوان تسجل 11 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايوان، اليوم الخميس، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 6 حالات منها تم انتقالها محليا، و5 حالات كانت قادمة من الخارج، دون تسجيل أي حالات وفاة، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم، أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل 4 حالات في منطقة "تايبيه الجديدة"، وحالة واحدة في كل من "تايبيه" و"تاويوان".

وترفع حالات الإصابة الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و753 حالة، منها 14 ألفا و256 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الآن، تم تسجيل 791 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19، من بينها 779 منذ 15 مايو الماضي.