الأمم المتحدة الإنمائي: مصر تسعى للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة

قال محمد بيومي، مدير مشروعات البيئة والطاقة، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن قدرة كوكب الأرض على استيعاب انبعاثات حرق الوقود وصلت لحدها الأقصى.



وأضاف، خلال ورشة عمل منظمة الأمم المتحدة "مكتب مصر" عن أهداف التنمية المستدامة، التي تنظمها اليوم، أن هناك سعي مصري في التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.



وذكر أن مكتب الأمم المتحدة قام بمشروع لدعم انتشار الطاقة الموفرة، وفتحنا الباب نحو ترسيخ وجود الطاقة الموفرة عبر مصابيح "LED".



وأشار إلى أن تكنولوجيا المصابيح "LED" توفر 90% من الطاقة الكهربائية على مستوى العالم، بجانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وهو تطور مبهر وجيد.



وتحدث عن مشروع الخلايا الضوئية على أسطح المنازل، وهو مشروع لقى انتشارًا، متوقعًا طفرة كبيرة في هذا الموضوع خلال عامين على الأكثر، وذكر: "نفذنا 100 محطة طاقة شمسية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة".



وذكر أن شرائح أسعار الكهرباء في مصر تعد هي الأرخص مقارنة بباقي دول العالم.



وتحدث بيومي، عن مشروع جرى عمله في الفيوم وشبين الكوم بتخصيص مسارات للدراجات في الشوارع، دعما لوسائل مواصلات ذات طاقة نظيفة، بجانب مشروع الدراجات التشاركية، لافتًا: "مسار الدراجات بدأنا في المدن التي بها ثقافة ركوب الدراجات أكثر بالفعل".



وذكر: "لعمل مسار للدراجات لابد من تقليل الزحام في البداية في الطرق الضيقة بالأساس، ونشر ثقافة ترك السيارة الخاصة وركوب المواصلات لتفريغ الشوارع من الزحام، وللأسف المنظومة غير مهيئة حتى الأن، لكن المكان الأنسب لعمل المسار هي المدن الجديدة، وهناك مشروع مع محافظة القاهرة لعمل مسارات منفصلة في الشوارع للدراجات لكن هناك صعوبات كبيرة تواجهنا".



واعتبر أن مشكلة السيارات الكهربائية في مصر هي ارتفاع ثمنها، على الرغم من تخفيض الجمارك بالمقارنة بالسيارات التقليدية.



وحسب مبادرة الطاقة المستدامة للجميع وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.. الطاقة والبيئة ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونيدو، الطاقة وتغير المناخ، لازال 13% من سكان العالم يفتقرون إلى الكهرباء الحديثة، كما تعتبر الطاقة هي السبب الأبرز في تغير المناخ حيث تتسبب في نحو 60% من مجموع انبعاثات الغازات الدفيئة.