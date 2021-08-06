رئيس المناعة بالمصل واللقاح يوضح حقيقة تأثير الحرارة على انتشار كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الوضع الوبائي في مصر في تحسين مستمر، حيث الإصابات وصلت للحد الأدنى، لافتَا إلى أن عدد الوفيات يقدر بـ10 وفيات يوميًا وهو أمر مطمئن.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس: «الوضع الوبائي العالمي غير مطمئن بسبب انتشار متحور الدلتا سريع الانتشار، حيث تتوقع منظمة الصحية العالمية سيطرة المتحور الجديد على كل أنحاء العالم».



وأشار إلى أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث أي موجة جديدة، خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن فيروس كورونا من الفيروسات التنفسية التي من المفترض أن تتأثر بارتفاع درجة الحرارة.



وأضاف: «الموجات الثلاثة جاءت في درجات حرارية عالية جدًا، ولكن هناك بعض الدراسات أثبتت بان درجة الحرارة قد تؤثر على معدل انتشاره، ولكنها لا تؤدي إلى انتهاء الفيروس، أو منع الإصابة».



ولفت إلى أن جميع اللقاحات التي اعتمدت من قبل منظمة الصحة العالمية آمنة تمامًا وتحمي من المضاعفات، مشيرا إلى أن مصر وفرت اللقاحات التي اشترطتها بعض الدول للسفر إليها.





