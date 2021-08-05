قال الدكتور محمد حلمي الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن التسجيل في الجامعة يتم عبر نظام إلكتروني موحد، يبدأ مع إطلاق الموقع الإلكتروني، لافتًا إلى أنه يتم التحقق من بيانات الطالب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "dmc"، مساء الأربعاء، أنه تظهر بعد ذلك أمام الطالب استمارات رغبات، تضم 25 رغبة، ويُسجلها الطالب وفق رغبته ما بين جامعات خاصة وأهلية.

وأشار إلى أن الطالب يمكنه خلال ثلاثة أيام تغيير الرغبات كما يريد، بعدها يُغلق النظام، ثم يتم توزيع الطلبة على الأماكن الشاغرة خلال يومين، طبقًا لأولوية المجموع، بعدها يتم الإعلان عن التوزيع لكل طالب عن طريق بطاقة ترشيح، تصل إليه عبر البريد الإلكتروني الخاص به.

وأكد حلمي، أن إجراء الاختبارات يخص كليات معينة، تستلزم توفر بعض القدرات الخاصة في الطالب مثل كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وبعض التخصصات في كليات الهندسة والتمريض، لافتًا إلى أن الطالب يُجري الاختبارات فيما تتولى الكلية إخطار المجلس بعدد الطلبة الناجحين، فيما يتم اختيار الأعلى مجموعًا من بينهم.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أقرت نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية للالتحاق بالعام الجامعى 2021-2022.