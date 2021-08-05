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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تايوان

د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 7:49 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 7:49 ص

 وقع زلزال بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم الخميس بالقرب من مدينة تايبيه في تايوان.

وذكر موقع "فولكانو ديسكفري" المعني برصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.


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