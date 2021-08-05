الاتحاد الأوروبي: جدل حول أهمية جرعة ثالثة من لقاحات كورونا

قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إنها تعمل على تأمين كميات كافية من الجرعات لمواطني الدول الأعضاء لتقديم حصانة كافية لهم ضد وباء كورونا، حيث إنه لا يزال قرار تقديم جرعة ثالثة من اللقاح للمجموعات الأكثر ضعفا ممن تلقوا اللقاح سابقا يثير الجدل، خاصة في ظل الفارق الواضح في نسب التحصين بين مختلف دول العالم، بما فيها الدول الأوروبية.



وأوضحت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي أريانا بودستا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية، أن تقديم الجرعة يجب أن يتم على أساس آراء علمية واضحة، وسبق لوكالة الأدوية الأوروبية أن تحدثت عن أهمية إعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا للأشخاص الأكبر سنا أو الذين لا يتمتعون بمناعة كافية.



وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم بواجبه تماما ضمن آلية "كوفاكس" لتأمين الجرعات للدول التي تحتاجها، مؤكدة أن بروكسل ساهمت في تمويل الآلية بقيمة 3 مليارات يورو، كما أنها منحت 153 مليون جرعة إلى 137 بلداً عبر كوفاكس نفسها.



واعتبرت بودستا أن الدول الأعضاء لهم الاختيار ما إذا كان يجب تقديم الجرعة الثالثة بعد الحصول على الآراء العلمية، مؤكدة أن بروكسل تقوم بما عليها لتأمين الجرعات الكافية لتحصين المواطنين ولإعلاء قيم التضامن العالمي.