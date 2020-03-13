باكستان تسجل 5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة

سجلت باكستان 5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و53 ألفا و660 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 60 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و635 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 952 ألفا و616 حالة، بعدما تماثلت 6787 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.