 باكستان تسجل 5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة - بوابة الشروق
الخميس 5 أغسطس 2021 7:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

باكستان تسجل 5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و60 وفاة

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 7:14 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 7:14 ص

 سجلت باكستان 5661 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و53 ألفا و660 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الخميس، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 60 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و635 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 952 ألفا و616 حالة، بعدما تماثلت 6787 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك