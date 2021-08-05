فنزويلا تعتزم حذف 6 أصفار من عملتها لإنقاذها من أحد أطول سلاسل التضخم المفرط في التاريخ

تعتزم فنزويلا حذف ستة أصفار من عملتها، البوليفار، في محاولة جديدة لإنقاذ العملة التي عانت من أحد أطول سلاسل التضخم المفرط في التاريخ.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول إنه يعتزم طباعة أوراق نقدية يبدأ تداولها اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل، مع تشجع الفنزويليين على استخدام نسخة رقمية من العملة لتبسيط التعاملات اليومية.

وقال البنك في بيان نشر على موقع تويتر إن العملة سوف تحمل اسم "بوليفار ديجيتال".

وتعهدت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بحماية استخدام البوليفار رغم أنها سمحت باعتماد واسع النطاق للدولار الأمريكي، في خطوة ساعدت على تخفيف حدة نقص البضائع في المتاجر.

وأقدمت الحكومة في السابق على تعديلات مماثلة للبوليفار، حيث حذفت ثمانية أصفار منذ 2008، دون تشمل قرار اليوم.

وفي حين أن البنك المركزي سوف يصدر عملات مادية بما في ذلك أوراق نقدية جديدة بقيمة خمسة إلى 100 بوليفار، إلا أنه يحاول الاتجاه صوب اقتصاد رقمي بإدخال البوليفار الرقمي. وسوف تساوي أكبر عملة نقدية نحو 25 دولارا بموجب معدل الصرف الرسمي الحالي.