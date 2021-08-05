سعيّد: لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في الماء الصالح للشرب

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مصباح الهلالي، ومدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وحمادي الحبيب، والمسؤول عن الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وسمير الهدياوي.



وأشار رئيس الدولة التونسية إلى أنه لا مجال للتنكيل بحق الشعب التونسي في الماء الصالح للشرب، ودعا إلى بذل قصارى الجهد من أجل تجاوز كل الإشكاليات التي تعترض المواطن في التزود بالمياه.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية بموق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، طلب رئيس الجمهورية من كل المتداخلين في هذا القطاع التحلي بروح المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة التاريخية والمبادرة بالتخفيض في الأسعار.



وشدد رئيس الجمهورية على أنه لا بد من إعداد خطة استراتيجية وسياسة واضحة لتفادي الشح في المياه، وأكد على أنه لن يترك أي تونسي ظمآن من الحرية وظمآن من حقه في الحياة.





