قائد الحرس الثوري الإيراني: جاهزون لأي سيناريو

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن قوات بلاده مستعدة "لأي سيناريو وجاهزة تماما للرد على أي عدو".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس عنه القول، خلال تفقده الجهوزية الدفاعية والقتالية لوحدات القوة البحرية للحرس الثوري المتمركزة على سواحل الخليج ومضيق هرمز جنوب البلاد، أمس: "قواتنا الدفاعية والهجومية جاهزة تماما لردود فعل قاسية على أي عدو.. نحن جاهزون لأي سيناريو".

واستهدف هجوم وقع الأسبوع الماضي ناقلة ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة إسرائيلية في بحر العرب قبالة سواحل عمان، ما أسفر عن مقتل شخصين: بريطاني وروماني. وحملت إسرائيل والولايات المتحددة وبريطانيا طهران المسؤولية عنه، وهو ما نفته إيران.

وقال سلامي: "الأعداء، ولاسيما الكيان الصهيوني الغاصب، الذين يتحدثون بلغة التهديد هذه الأيام عن الجمهورية الإسلامية، عليهم أن يدركوا حقيقة القوة الهجومية والدفاعية لها".

وشدد على أن مختلف المنظومات العسكرية الإيرانية "في مستوى من الجاهزية الاستثنائية يمكّنها من الرد على أي تهديد على أي نطاق وفي أي مكان"، ودعا الإسرائيليين إلى أن "يراجعوا حساباتهم بدقة".