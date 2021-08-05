إثيوبيا: مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية لم تبحث مساعدة السودان لإقليم تيجراي

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، إن مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية سمانثا باور، لم تبحث مساعدة السودان لإقليم تيجراي.

وأوضحت الوزارة أن 220 ألف شخص نزحوا من إقليمي أمهرا وعفار بسبب القتال، وفقا لما أفادته شبكة "العربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت باور، قد صرحت خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم بأن إثيوبيا تمر بمرحلة حرجة وصعبة وأن شبح المجاعة يخيم على إقليم تيجراي ما يعني تدفق المزيد من اللاجئين من التيجراي والأمهرة على السودان، مشيرة إلى أن زيارتها إلى إثيوبيا ستهدف للعمل على ضمان وصول مواد الإغاثة العاجلة لمستحقيها في مواقع الاضطرابات ومساعدة الإثيوبيين لبدء حوار شامل بين كل الأطراف لوضع حد لمعاناة الإثيوبيين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

والتقت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية خلال زيارتها للسودان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك ووزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي وعدد من المسؤولين السودانيين.