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أنهى الثنائي أحمد الجندي وأحمد حامد مشاركتهما في منافسات سلاح المبارازة أولى سباقات الخماسي الحديث للرجال في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وحقق أحمد الجندي 208 نقطة في المركز الخامس عشر بعد تحقيق الفوز في 18 مباراة وخسارة 17 آخرين، أما أحمد أشرف فحقق 196 نقطة من 16 فوز و19 خسارة في المركز 21.

وتتكون رياضة الخماسي الحديث من خمس رياضات مختلفة وهم السلاح والسباحة والفروسية والجري والرماية، وتقام بعد غد السبت منافسات الأربع رياضات الأخرى لتحديد الفائزات بالثلاث ميداليات الأولى.

وكان أحمد الجندي قد حصد برونزية بطولة العالم التي أقيمت الشهر الماضي في مصر.