اليابان توسع نطاق قيود تشبه حالة الطوارئ لمكافحة كورونا إلى 8 مناطق إضافية

قال مسؤولون إن اليابان سوف تقرر اليوم الخميس توسيع القيود الشبيهة بحالة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا لتشمل 8 مقاطعات أخرى، مع حظر تقديم الكحوليات من حيث المبدأ، حيث تنتشر سلالة دلتا شديدة العدوى في هذه المناطق.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن هذه الخطوة تأتي بعد أن وسعت الحكومة يوم الاثنين حالة الطوارئ الخاصة بمكافحة الفيروس لتشمل أوساكا و3 مقاطعات بالقرب من العاصمة، بالإضافة إلى طوكيو وأوكيناوا الخاضعتان بالفعل للقيود، وفرضت تدابير ما يشبه حالة الطوارئ في خمس مقاطعات أخرى حتى نهاية أغسطس.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا، الوزير المسؤول عن مواجهة أزمة كورونا، في اجتماع للخبراء: "في العديد من المناطق في أنحاء البلاد، نشهد زيادة سريعة (في حالات الإصابة بالفيروس) بسرعة غير مسبوقة".

ومن المتوقع الانتهاء من إضافة 8 مقاطعات هي فوكوشيما وإيباراكي وتوتشيجي وجونما وشيزوكا وآيتشي وشيجا وكوماموتو، في اجتماع لفريق العمل بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، مع تطبيق تدابير مكافحة الفيروس بداية من يوم الأحد المقبل إلى 31 أغسطس.

وفي ظل ما يشبه حالة الطوارئ، التي تفرض قيودا على النشاط التجاري أقل من حالة الطوارئ، يُطلب من المطاعم التي لا تقدم المشروبات الكحولية أن تغلق في الساعة الثامنة مساء.

وفقط عندما يشير عدد الإصابات إلى اتجاه تنازلي، يمكن السماح بتقديم الكحوليات بموافقة الحاكم حتى الساعة السابعة مساء.

يأتي ذلك في حين أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية. وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات تسجلها طوكيو منذ بداية الجائحة.