مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات في تصادم قطارين في التشيك

ذكرت الشرطة التشيكية اليوم الأربعاء أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء اصطدام قطارين وجها لوجه في جمهورية التشيك. ويعمل أحد القطارين على خطوط الأقاليم، والثاني قطار سريع ألماني.

توفى كلا السائقين على الفور وهما تشيكيان الجنسية، في الحادث وكذلك امرأة في القطار الإقليمي التشيكي.

وأفاد ناطق باسم أجهزة الإنقاذ بأن عشرة أشخاص نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة أو تهدد الحياة. وأصيب أكثر من 30 شخصا. ونقل عدد كبير من الألمان عبر الحدود إلى بافاريا لتلقي العلاج.

وقال وزير النقل التشيكي كارل هافليك عبر التلفزيون: "الوضع خطير"، وذلك بعدما سارع إلى موقع الحادث. وأثنى على استجابة خدمات الطوارئ التي هرع أفرادها إلى موقع الحادث مع العشرات من المساعدين وأربع مروحيات إنقاذ.

ويوضح الحطام القوة الهائلة للاصطدام، التي دمرت مقدمة القطارين تماما وصارت عدة عربات منبعجة بشدة إثرها. وقال شاهد عيان لصحيفة برافو التشيكية "فجأة وقع حادث مروع وطار كل شيء عاليا في المنطقة". ووصف شاهد آخر الحادث بأنه مروع.

وقال هافليك إن النتائج الأولية أشارت إلى أن قطار ميونخ-براغ السريع تجاهل إشارة بالإبطاء ثم إشارة توقف عند دوماجليتسه بالقرب من الحدود الألمانية. ثم اصطدم بالقطار المحلي الذي يسمى "ريجيوشارك".

ومن المرجح أن يستغرق التحقيق في الحادث، الذي أطلقته هيئة السكة الحديد التشيكية، شهورا. ووقع الحادث بالقرب من قرية ميلافتسي بين محطتي بليجيوف ودوماجليتسه.

ويتلقى العديد من الناجين الدعم النفسي في مركز مجتمعي بالقرب من موقع الاصطدام. وأكد الصليب الأحمر البافاري أنه أرسل ست سيارات إنقاذ وأربع سيارات إسعاف عبر الحدود فور سماعه بالكارثة.

وتقع الحوادث بشكل متكرر على خطوط السكك الحديدية التشيكية، حيث تعتبر تكنولوجيا السلامة قديمة في كثير من الأماكن.