استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الخميس، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة بلغت 20 ألفا و596 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت ماليزيا قد سجلت أمس 19 ألفا و819 حالة إصابة جديدة بالفيروس، حيث كانت هذه أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس يتم تسجلها.

ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى مليون و203 آلاف و706.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية، أن ولاية سيلانجور هي الأعلى في عدد حالات الإصابة الجديدة بواقع 8549 حالة، تليها العاصمة كوالالمبور بواقع 2163 حالة.

مع ذلك، قالت وزارة الصحة أمس الأربعاء، إن أكثر من 98% من الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أعراض أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وقال وزير المالية الماليزي تنكو ظفر التنكو عبدالعزيز اليوم، إن ماليزيا ستعيد تقييم القيود المتعلقة بجائحة كورونا وفقا لعدد المرضى في المستشفيات بدلا من حالات الإصابة اليومية.

وأضاف: "بمجرد أن يتم تطعيم 40% من البالغين، ستصبح أعداد حالات الإصابة الجديدة غير ذات صلة لأن معظم الحالات لا تظهر عليها أعراض، وبذلك يقل العبء على البنية التحتية العامة".

وقال وزير الصحة أدهم بابا، إنه تم تطعيم أكثر من 7.7 مليون من تعداد سكان ماليزيا البالغ عددهم 33 مليون نسمة حتى أمس الأربعاء.