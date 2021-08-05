 قيس سعيد: لا مجال للمس بقوت التونسيين.. ولن يتم المساس بالحقوق والحريات - بوابة الشروق
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قيس سعيد: لا مجال للمس بقوت التونسيين.. ولن يتم المساس بالحقوق والحريات

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:48 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:48 م

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، التأكيد على أنه لا مجال للمس بـ"قوت" التونسيين، مشددا على محاسبة كل من يحاول العبث "بقوت" المواطن أو يعمد إلى حرق الحقول والغابات.

وقال الرئيس التونسي - خلال استقباله مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج، بشير الكثيري، المدير العام لديوان الحبوب - إن هناك أحرارا وشرفاء في كل مفاصل الدولة سيصنعون تاريخا جديدا لتونس.

وأكد أنه لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه، ولن يتم المساس بالحقوق والحريات.

وأضاف أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، وأنه لا حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب.

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