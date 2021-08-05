تسجيل 3539 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لأكثر من 4 أسابيع حتى الآن.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص خلال سبعة أيام، بلغ 19.4، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 18.5، وكان يبلغ يوم الخميس الماضي 16.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 3539 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، فضلا عن 26 حالة وفاة.

وقبل أسبوع جرى تسجيل 3142 إصابة جديدة، فضلا عن 21 حالة وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي. ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وتابع المعهد اليوم أنه تم تسجيل إجمالي 3 ملايين و780 ألفا و985 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 3 ملايين و661 ألفا و200 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو مضاعفاته 91 ألفا و730 شخصا.