منحوتة على شكل قنبلة يدوية تتسبب في حالة استنفار أمني في مطار فرانكفورت الألماني

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أدت منحوتة غير ضارة على شكل قنبلة يدوية في حقيبة أثناء رحلة جوية إلى الولايات المتحدة إلى تشكيل فريق لإبطال مفعول القنابل في مطار فرانكفورت بألمانيا.

وذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية الأربعاء أن موظف مناولة الأمتعة اكتشف القنبلة اليدوية المزعومة خلال مرورها على جهاز الكشف بأشعة إكس.

وطوقت الشرطة المنطقة. ولم تتمكن الطائرة التي كانت موجودة على مدرج المطار من الإقلاع إلى واشنطن بعد تأخير ساعة ونصف الساعة تقريبا بسبب الحقيبة.

وأشارت الشرطة إلى أن فرق التخلص من المفرقعات تمكنت سريعا من توضيح الموقف.

وذكرت الشرطة أن المنحوتة لم تكن صالحة للاستخدام كقنبلة يدوية.

وقالت الشرطة إن ذلك لم يشكل خطرا في أي وقت.

وتمكن صاحب الحقيبة وهو مواطن أمريكي / 56 عاما/ من السفر بعد ذلك إلا أن الشرطة قالت إن أمتعته ستتبعه الى الولايات المتحدة لاحقا.