محافظ الدقهلية: تشكيل لجنة لمعاينة الشوارع غير المدرجة في خطة التطوير

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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا بلجنة تسيير مشروع تطوير العشوائيات للمناطق غير المخططة بمدينة المنصورة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمنطقة سندوب والمنطقة الواقعه بين شارع محمد فتحي والجلاء، والسيد سليم والثانوية (سوق ستوتة) بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ.

ووجه المحافظ، بإزالة كل المعوقات والتنسيق الكامل بين كل الجهات المنفذة والمشرفة على المشروع ووحدة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة لسرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم المشروع في المواعيد الزمنية المحددة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين المقيمين بهذه المناطق من هذه الخدمات.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لمعاينة الشوارع التي تم الانتهاء من توصيل جميع المرافق بها ( خطوط صرف صحي - خطوط مياه - كهرباء - تليفونات - غاز ) قبل البدء في أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بتلك الشوارع.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة أخرى لمعاينة الشوارع التي لم تدرج في خطة التطوير وتقع داخل حدود منطقة التطوير لإعداد المقايسات وتحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه الشوارع، وتقديمها إلى صندوق تطوير المناطق العشوائية لتوفير الاعتماد اللازم.

ويشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات للمناطق الغير مخططة بنطاق المحافظة بتكلفة قدرها 373 مليون جنيه ممولة من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء.

وفي مدينة المنصورة يتم تطوير منطقة سندوب بتكلفة 116 مليون جنيه ومنطقة سوق ستوتة بتكلفة 143 مليون جنيه.