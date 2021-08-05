اعتقالات وإصابات بالرصاص الحي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، صباح اليوم الخميس، 15 مواطنا من الضفة الغربية، حيث اعتقلت 6 مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد مداهمة منازلهم واقتادهما إلى معتقل المسكوبية، كما اعتقلت 4 آخرين من حي بطن الهوى لم تعرف هوياتهم بعد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذه الاعتقالات تأتي بالتزامن مع دعوات مقدسية لإقامة صلاة الجمعة غدا في خيمة الاعتصام بحي بطن الهوى في سلوان احتجاجا على سياسة الهدم والتهجير بحق أهالي البلدة.

وأضافت أن قوات الاحتلال، اعتقلت شابا من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته، بالإضافة لاعتقال فتيين من بلدة بيت أمر شمال الخليل ، كما اعتقلت مواطنين من بلدة اليامون غرب جنين عقب اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي سياق متصل أصيب مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب هدمها ثلاثة منازل في بلدة سعير شرق الخليل، حيث اندلعت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة مطاطية في بطنه، والعشرات بحالات اختناق.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عود أن مواطنين أثنين أصيبوا بالرصاص الحي، واعتقل ثلاثة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمخيم ووادي الفارعة جنوب طوباس.