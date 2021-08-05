الولايات المتحدة تعتزم فتح حدودها أمام المسافرين المطعمين بالكامل

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة التي أغلقت حدودها أمام غالبية المسافرين مع تفشي فيروس كورونا، تعتزم الآن البدء بالسماح للمسافرين الأجانب الذين تلقوا لقاح كورونا بالكامل بدخول البلاد.

وقال المسؤول، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، "إن إدارة الرئيس جو بايدن ومع إدراكها لأهمية السفر الدولي تسعى لفتح حدودها أمام الزائرين من دول أخرى "بطريقة آمنة ومستدامة"، مضيفا أن واشنطن تطور مقاربة على مراحل سوف تعني مع مرور الوقت أنه يتعين على المسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة من جميع البلاد و باستثناءات محدودة أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل، دون أن يحدد إطاراً زمنياً للتنفيذ.

ولفت المسؤول إلى أن مجموعة عمل تنكب على تطوير نظام جديد ثابت وآمن لدخول المسافرين الأجانب عندما يكون باستطاعتنا إعادة فتح السفر.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت حظراً على المسافرين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين وإيران منذ أكثر من عام بسبب فيروس كورونا، ثم أضافت لاحقاً دولاً أخرى بينها البرازيل والهند.