كوريا الجنوبية: تسجيل 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، تسجيل 1776 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 205 آلاف و702 إصابة.

وأوضحت الوكالة في بيان اليوم الخميس، و أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، شفاء 1596 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 180 ألفا و719 حالة، بالإضافة لتسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2,109 وبلغت نسبة الوفيات 1.03%، ذاكرا أنه من بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1,717 إصابة عدوى محلية و59 إصابة وافدة من الخارج.

وأضافت أن إجمالي ما تلقوا الطعومات 20 مليونا و336 ألفا و252 شخصا أو 39.6% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 51.3 مليون نسمة جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19 حتى يوم أمس الأربعاء، من بينهم 164,924 شخصا بالأمس.