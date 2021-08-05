الكتلة السوداء بالكونجرس الأمريكي تدعم مرشحة لرئاسة مجلس الرقابة المحاسبية

بدأت الكتلة السوداء في الكونجرس الأمريكي اتخاذ خطوة استثنائية بدعم مرشح لرئاسة مجلس الرقابة المحاسبية للشركات العامة، وهي جهة تدقيق أمريكية مكلفة بحماية المستثمرين من التزوير المالي.



وفي خطاب أرسل الأسبوع الجاري لرئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، أعربت الكتلة التي تضم 57 نائبا في مجلس النواب والشيوخ، عن دعمها لإريكا ويليامز، وهي شريكة أفريقية أمريكية في شركة كيركلاند آند إليس للشؤون القانونية في واشنطن، وعضو مخضرم بهيئة الأوراق المالية والبورصات، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.



ولم يضم مجلس الرقابة المحاسبية للشركات العامة قط عضوا ملونا بين أعضائه الخمسة.



ويشهد مجلس الرقابة اضطرابات منذ حزيران/يونيو عندما طردت هيئة الأوراق المالية والبورصات رئيسها الذي ينتمي للحزب الجمهوري.



وتعمل الهيئة حاليا على اختيار رئيس جديد لها. وينال من يشغل هذا المنصب 673 ألف دولار في السنة، ما يجعله المنصب الأعلى أجرا بين كياناتها الخاصة بالرقابة المالية.