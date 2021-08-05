الخطوط القطرية توقف 13 طائرة من طراز إيرباص إيه 350 من الخدمة

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم عن قرارها بإيقاف 13 طائرة من "طراز إيرباص ايه 350 "وأخرجتها من الخدمة بشكل فوري.



وأوضح بيان صادر عن الخطوط القطرية اليوم وتلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن الخطوط القطرية " إلى جانب فحوصاتها الدورية لمواصلة الحفاظ على سلامة وأمن مسافريها وطائرات أسطولها، تقوم باستمرار بمراقبة حالة طائراتها من طراز (إيرباص ايه 350) التي يتهالك سطح بدنها تحت الطلاء بوتيرة متسارعة".



وأضاف البيان "تعمل الناقلة القطرية مع الجهة المنظمة لها لضمان سلامة المسافرين، وجاء قرار الناقلة القطرية بناء على هذه المعطيات ووفقا للتعليمات الواضحة للجهة المنظمة "إلى أن تتمكن إيرباص من الوصول إلى حل لهذه المشكلة وتقويم أوضاع الطائرات بشكل جذري ومتكامل".



وقال البيان "بما أن الخطوط الجوية القطرية تولي أهمية قصوى لسلامة وأمن المسافرين، فإنها تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تأثير قرار إخراج هذه الطائرات من الخدمة على راحة المسافرين، حيث ستسعى لإيجاد حلول بديلة لتوفير أفضل مستوى من الخدمات لجميع المسافرين، لا سيما أن الخطوط الجوية القطرية قد اتخذت قرارا يقضي بإعادة طائراتها من طراز إيرباص ايه 330 إلى الخدمة بشكل فوري لتعويض الأثر الذي تسبب في إخراج طائرات ايه 350 من الخدمة ".



وأضاف البيان أن القطرية تنظر حاليا في اللجوء إلى حلول أخرى، دون تحديد طبيعة هذه الحلول.



وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى تركيز الخطوط الجوية القطرية على حماية سمعتها وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين، فإنها تتعاون مع جميع شركات تأجير الطائرات التي تأثرت بإخراج طائرات ايه 350 من الخدمة، حيث بدأت هذه الشركات بفحص طائراتها المتضررة.



ونقل البيان عن أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قوله: "مع هذا التطّور الأخير، ننتظر من شركة إيرباص أن تتعامل مع هذا الأمر بالاهتمام اللازم، علما بأن الخطوط الجوية القطرية لا تقوم إلا بتشغيل الطائرات التي تمكنها من مواصلة تقديم أعلى مستوى ممكن من الأمان والسلامة للمسافرين.



وتتوقع الناقلة القطرية من شركة إيرباص التوصل إلى السبب الجذري لهذه المشكلة والتوصل إلى حل لها بما يرضيها والجهة المنظمة لها قبل استلام أي طائرة جديدة من طراز ايه 350".