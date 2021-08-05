رئيس المناعة بالمصل واللقاح: الوضع الوبائي لفيروس كورونا يتحسن في مصر

قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا يتحسن في مصر، فضلًا عن أن المنحنى مطمئن حتى الآن، مشيرًا إلى أن الموجة الثالثة تصل إلى حدها الأدنى من الإصابات والوفيات.



وأضاف حداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حوار الخميس»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا غير مطمئن؛ بسبب انتشار متحور «دلتا» عالميًا، مؤكدًا أن مصر تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع دخول «دلتا» إلى البلاد.



وشدد على أهمية الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد انحسار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، قائلًا إن الإجراءات واللقاحات من الأمور الرئيسية لمنع الإصابة بالفيروس.



وأشار رئيس المناعة بالمصل واللقاح، إلى أن لقاحات «كوفيد - 19» تمنع إصابة المواطنين بمضاعفات خطيرة والدخول إلى المستشفيات، لافتًا إلى أن جميع اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية آمنة.



وذكر أن جميع اللقاحات تعمل بكفاءة ومأمونية عالية سواء اللقاح الصيني أو الروسي أو البريطاني أو الأمريكي، مؤكدًا أنها تعمل على منع المضاعفات الخطيرة بغض النظر عن نوعها أو طريقة تصنيعها.



وعن تأثر فيروس كورونا بارتفاع درجة الحرارة، لفت حداد، إلى أن قدرة «كوفيد – 19» على الانتشار تقل نسبيًا مع ارتفاع درجة الحرارة، منوهًا إلى أن بعض الدول شهدت ارتفاعًا في عدد الإصابات بالرغم من الحرارة الشديدة.