قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن 700 راكب سعودي وصلوا مدينة الغردقة، في أول رحلة من المملكة تصل عبر الخط الملاحي الجديد لسفن الكروز.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه تم إعداد برنامج سياحي متنوع سواء داخل محافظة البحر الأحمر وأيضًا برنامج اليوم الواحد تشمل زيارة لمحافظة الأقصر.

وأوضح أن من أبرز البرامج المخصصة لهم في البحر الأحمر، هو زيارة عدد كبير من المقاصد والمنتجعات والمقاصد والبازرات السياحية في المحافظة، مشيرًا إلى تنظيم أيضًا رحلات سفاري وزيارات تحمل عادات بدوية باعتبارها مصدر جذب للسعوديين.

وأفاد حنفي، بأن عدد الفعاليات تشمل 14 برنامجًا سياحيًّا، وأن الرحلة تصل في السادسة صباحًا، وتكون معظم الإقامات على المركب.

في سياق متصل، كشف المحافظ أن 160 ألف سائح استقبلتهم المحافظة في شهر يوليو الماضي من كافة الجنسيات، موضحًا أن من بين هذه الأعداد مواطنين مصريين يتوافدون لزيارة مدينة الغردقة.

ونوه حنفي، بأن معدل عدد زوار المحافظة بشكل يومي يُقدَّر بستة آلاف سائح، بينهم أوكرانيون وبيلاروسيون وصربيون وبولنديون، موضحًا أن نسبة الإشغال يتخطى حاليًّا الـ53% للمرة الأولى منذ جائحة كورونا.