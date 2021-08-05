تموين المنيا: رقابة شديدة ومتابعة مستمرة للأوكازيون الصيفي

صرح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، انطلاق الأوكازيون الصيفي في محافظة المنيا ويستمر لمدة شهر فقط، تحت رقابة تموينية شديدة ومتابعة مستمرة لحماية المستهلك من الغش التجاري، أو بيع سلع مجهولة المصدر وغير خاضعة للرقابة الصحية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه منذ انطلاق الأكازيون منذ أول أغسطس الجاري، يقوم التموين بمتابعة مدى التزام المحال المشاركة في الأوكازيون، والتي وصلت إلى 22 محلا تجاريا حتى الآن، وأي شكاوى ترد من قبل المستهلك، داعيًا أصحاب المحال غير المشاركة في الأوكازيون بالاشتراك فيه بصورة البطاقة فقط، ويحصل على تصريح مختوم للمشاركة.