البيزو الفلبيني يسجل أكبر تراجع له خلال اليوم منذ عام 2013

سجل البيزو الفلبيني أكبر تراجع له خلال اليوم منذ عام 2013، حيث صار المستثمرون حذرين قبل بدء فرض إجراءات إغلاق صارمة لمدة أسبوعين في منطقة العاصمة مانيلا، بداية من يوم غد الجمعة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أن البيزو انخفض بنسبة 1.2% إلى 50.37 مقابل الدولار، ليكون بذلك أسوأ عملة في آسيا من حيث الأداء، اليوم الخميس.

كما تراجعت الأسهم المحلية بعد أن شهدت ارتفاعا لثلاثة أيام متتالية.

يأتي تراجع البيزو بعد أن قال البنك المركزي الفلبيني أمس الأربعاء، إن تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي قد تكون مطروحة على الطاولة.

ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي قرار سياسته في 12 من أغسطس.

وكانت الحكومة الفلبينية أعلنت يوم الجمعة الماضي فرض إغلاق صارم في منطقة العاصمة مانيلا، للحد من انتشار سلالة "دلتا" شديدة العدوى وسريعة الانتشار، من فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرئاسي، هاري روك، إن الإغلاق، أو ما يعرف محليا باسم "الحجر المجتمعي المعزز"، سوف يبدأ في منطقة مانيلا الكبرى من السادس إلى العشرين من أغسطس.

ولن يتم السماح بتقديم خدمات تناول الطعام في المطاعم، بالإضافة إلى تعليق التجمعات الدينية خلال تلك الفترة.