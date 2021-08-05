وزير الصحة الألماني يناشد الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا التحلي بالوطنية

ناشد وزير الصحة الألماني ينس شبان، المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحا ضد فيروس كورونا المستجد، التحلي بالوطنية.

وكتب شبان، اليوم الخميس على "تويتر": "تلقي اللقاح يعد عملا وطنيا.. لا يحمي المرء نفسه بذلك فحسب، ولكن نحمي أنفسنا بوصفنا مجتمعا واحدا".

يشار إلى أنه حتى الآن تلقى أكثر من 73% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما في ألمانيا جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

ويفترض خبراء مثل العالم أوفه فاجشال من جامعة فرايبورج أن أكثر من 80% من البالغين في ألمانيا لديهم "استعداد لتلقي التطعيم".

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" اليوم الخميس، بلغت نسبة من تلقوا جرعات كاملة من أحد اللقاحات ضد فيروس كورونا 53.6% من المواطنين، ويعادل ذلك نحو 44.6 مليون مواطن.

وكانت نسبة هؤلاء الأشخاص 53% أمس الأربعاء.