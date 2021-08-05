تايوان: موافقة واشنطن على بيع أسلحة لنا تساعد على تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين

رحبت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية بموافقة الولايات المتحدة على أول صفقة مبيعات أسلحة إلى تايوان من المحتمل أن تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، وذلك وسط تزايد التوترات مع الصين.

وذكرت الوزارة، في معرض بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، "إننا نرحب بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على اقتراح بيع أسلحة تقدر قيمتها بحوالي 750 مليون دولار إلى تايوان لأن هذا القرار يبرهن على التزام الحكومة الأمريكية بقانون العلاقات مع تايوان".

وأوضحت أن هذا القرار يسمح أيضا لتايوان بالحفاظ على قوة دفاعها الذاتي، ويساعد على تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني في مجال الدفاع كانت قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الخارجية وافقت على احتمال بيع معدات أسلحة تقدر تكلفتها بحوالي 750 مليون دولار إلى تايوان.