تدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة بمركز جهينة في سوهاج

أكد اللواء حسن محمود عبدالغني القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، جارٍ تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى: "عثمان بن عفان، وعمر بن الخطاب، والنزه البحرية، ونزة الحاجر ونزلة علي، وعنيبس بمركز جهينة"، بتكلفة إجمالية تبلغ ١.٢ مليون جنيه

وأشار إلى تنفيذ 120 وصلة منزلية تخدم ١٥ ألف نسمة وأنه بلغت نسبة التنفيذ 70%، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في سبتمبر من العام الجاري، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المائية وتحقيق رضا المواطنين.