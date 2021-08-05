 وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان تشكيل رد منسق على هجوم إيران على سفينة في بحر العرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا يبحثان تشكيل رد منسق على هجوم إيران على سفينة في بحر العرب

السفينة ميرسر ستريت في بحر العرب
السفينة ميرسر ستريت في بحر العرب
أ ش أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 5:46 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 5:46 ص

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، تنسيق الجهود لإيجاد رد مشترك على هجوم إيران على سفينة في بحر العرب.
ذكر بيان للمتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية نيد برايس - جاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن بلينكن تحدث مع راب حول الجهود الجارية لتشكيل رد منسق على هجوم إيران على الناقلة ميرسر ستريت، وهي سفينة تجارية كانت تمر في المياه الدولية شمالي بحر العرب، ووجدد بلينكن تعازيه لراب في فقدان مواطن بريطاني قتل في الهجوم مع القبطان الروماني.
وكانت سفينة تابعة لشركة زودياك ميرتايم التي مقرها بريطانيا تعرضت لهجوم الجمعة الماضي في بحر العرب باستخدام طائرات بدون طيارة.

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