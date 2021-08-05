ميانمار: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 315118 حالة

أعلنت وزارة الصحة في ميانمار، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 315118 حالة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تسجيل 4051 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ذكرت وزارة الصحة - في بيان - أنه تم تسجيل 322 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجماليها إلى 10695 حالة، مشيرة إلى أنه تم السماح بخروج 225849 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، ذكرت السفارة الصينية لدى ميانمار، أنها تبرعت بـ25 ألف كمامة و500 واقي للوجه، ومواد مطهرة إلى جامعة اللغات الأجنبية، بالإضافة إلى 35 ألف كمامة وألف واقي للوجه ومواد منظفة إلى إدارة التعليم العالي بمدينة يانجون، مشيرة إلى تبرعها بإمدادات طبية وأجهزة فحص وأدوية واسطوانات أوكسجين وأقنعة إلى منظمات إدارية في ميانمار.