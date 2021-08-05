تمرين الضغط يستهدف بشكل أساسي عضلات القلب، وهو فعال بنفس القدر في الساقين والذراعين، وقد يبدو هذا التمرين المركب بسيطا في الأداء، لكن ليس من السهل إتقانه.

ونشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من الأخطاء التي يجب عليك تجنبها عند أداء تمرين الضغط.

• وضع اليد

عند القيام بهذا التمرين يجب وضع اليدين بشكل عمودي على الكتفين لاستهداف العضلات الصحيحة، حيث قد يؤدي إبقاء اليدين بشكل غير صحيح إلى تقليل فوائد التمرين، وبالنسبة للمبتدئين قد يكون من الصعب إبقاء الرسغ تحت الكتفين مباشرة بسبب تيبس العضلات وعدم كفاية الدوران الداخلي.

• عنق غير مستقر

إن النظر إلى أسفل أثناء أداء التمرين يسهل عليك بالفعل الصعود والنزول، لكنه يجعل التمرين أقل فعالية، ويضع ضغطًا غير ضروري على الرقبة، ويزيد من خطر الألم والإصابة، لذلك عند أداء تمارين الضغط يجب الحفاظ على ثبات الرقبة والنظر للأمام.

• الورك المترهل

في عمليات الدفع، يجب الحفاظ على استقامة الجسم من الحافة إلى أصابع القدم، ويجب أن يكون في خط مستقيم، لكن معظم الناس يسقطون الوركين أثناء النزول، حيث يعود سبب ترهل الوركين بشكل رئيسي إلى ضعف أو تصلب عضلات الفخذ.

• الضغط على فخذيك نحو السقف

أخذ الفخذين نحو السقف هو خطأ شائع آخر يرتكبه الناس عند أداء هذا التمرين لكامل الجسم، لكن ذلك يستهدف العضلات الخطأ ويقلل من فعالية هذا التمرين.

• أن تكون سريعا جدا

بغض النظر عن التمرين الذي تقوم به، يجب أن تكمل التكرار بشكل جيد، حيث قد يؤدي التحرك بسرعة كبيرة إلى الإضرار بالجسم والتعرض لخطر الإصابة وآلام العضلات، لذلك يجب إجراء التمرين بكثافة معتدلة والتأكد من أن الشكل الخاص بك صحيح.