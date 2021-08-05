 إثيوبيا تعلّق نشاط منظمة «آل مكتوم» الإماراتية - بوابة الشروق
الخميس 5 أغسطس 2021 2:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟


النتـائـج تصويت

إثيوبيا تعلّق نشاط منظمة «آل مكتوم» الإماراتية


نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 2:21 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 2:23 ص

جمدت الحكومة الأثيوبية نشاط منظمة "آل مكتوم" الإنسانية الإماراتية، بدعوى خرقها قوانين الدولة والعمل خارج دائرة اختصاصها.

ووفقا للجنة تقصي الحقائق الإثيوبية، فإنه "تم إيقاف عمل 3 منظمات هي مؤسسات أجنبية أعطيت رخصا للعمل في أثيوبيا من قبل الوكالة الأثيوبية لمنظمات المجتمع المدني"، وفقا لموقع وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضافت: "انخرطت منظمة أطباء بلا حدود الهولندية والمجلس النرويجي للاجئين في نشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات، خارج إطار اختصاصها والهدف الذي أعطيت بموجبه الرخصة للعمل في أثيوبيا"، وفق تعبيرها.

وتابعت: "المنظمات الثلاثة قامت بتوظيف جنسيات أجنبية دون الحصول على إذن عمل من قبل الحكومة الأثيوبية لأكثر من 6 أشهر".

وأوضحت اللجنة، أن "منظمة أطباء بلا حدود، قامت باستيراد واستخدام أجهزة اتصال راديو وساتلايت بدون الحصول على إذن من الجهات المختصة، حيث أعتقل أفراد المنظمة من قبل قوات الأمن لاستخدامهم أجهزة لأغراض غير قانونية".

واستطردت أنه "تبعا لذلك، وبالرغم من المناقشات المتكررة مع المسؤولين الإداريين في كل المنظمات الثلاثة، لم يستطيعوا حل الوضع".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك