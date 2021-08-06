 سيمبا التنزاني : الإعلان عن انضمام ميكيسوني للأهلي قريبا - بوابة الشروق
الجمعة 6 أغسطس 2021 12:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الأداء المتميز.. هل يحقق منتخب اليد المصري ميدالية أوليمبية في طوكيو؟
النتـائـج تصويت

سيمبا التنزاني : الإعلان عن انضمام ميكيسوني للأهلي قريبا

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 11:57 م

كشف مالمو إيريك نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني عن اقتراب  لاعب فريقه لويس ميكيسوني من الانتقال إلى النادي الأهلي بصفة رسمية.

وقال مالمو إيريك فى تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم :"نعم، هناك مفاوضات مع الأهلي حالياً حول إمكانية ضم لويس ميكيسوني.

وأضاف مسئول النادي التنزاني :"المفاوضات انتهت بنسبة 90%، وقت الإعلان عن الصفقة سيأتي قريباً، ربما في منتصف الشهر الجاري".

وتابع إيريك :"لا يمكننا الإعلان في الوقت الراهن عن أي شيء، ولا يمكننا التحدث عن انتهاء الصفقة، ونظراً لظروف جائحة كورونا، سيكون من الصعب مرافقة اللاعب في وفد رسمي إلى القاهرة للتعاون مع النادي الأهلي".

فى السياق نفسه علمت الشروق أن صفقة ميكيسون سيتم الإعلان عنها رسميا عقب نهاية الدوري طبقا للوائح التى تنص على الإعلان عن أى صفقة خلال فترة الإنتقالات المحددة من قبل الفيفا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك