سيمبا التنزاني : الإعلان عن انضمام ميكيسوني للأهلي قريبا

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كشف مالمو إيريك نائب رئيس نادي سيمبا التنزاني عن اقتراب لاعب فريقه لويس ميكيسوني من الانتقال إلى النادي الأهلي بصفة رسمية.

وقال مالمو إيريك فى تصريحات تليفزيونية له مساء اليوم :"نعم، هناك مفاوضات مع الأهلي حالياً حول إمكانية ضم لويس ميكيسوني.

وأضاف مسئول النادي التنزاني :"المفاوضات انتهت بنسبة 90%، وقت الإعلان عن الصفقة سيأتي قريباً، ربما في منتصف الشهر الجاري".

وتابع إيريك :"لا يمكننا الإعلان في الوقت الراهن عن أي شيء، ولا يمكننا التحدث عن انتهاء الصفقة، ونظراً لظروف جائحة كورونا، سيكون من الصعب مرافقة اللاعب في وفد رسمي إلى القاهرة للتعاون مع النادي الأهلي".

فى السياق نفسه علمت الشروق أن صفقة ميكيسون سيتم الإعلان عنها رسميا عقب نهاية الدوري طبقا للوائح التى تنص على الإعلان عن أى صفقة خلال فترة الإنتقالات المحددة من قبل الفيفا.