إجراء 4 عمليات لترقيع الشرايين التاجية بمستشفى سوهاج الجامعي

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم الخميس، جانبًا من ورشة عمل عن ترقيع الشرايين التاجية لعدد ٤ حالات من كبار السن، في قاعة الاجتماعات بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى منسي أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومي بإمبابة، والدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى الجامعي، والدكتور أيمن عبدالغفار رئيس القسم، ولفيف من الأطباء في ذات التخصص.

وأشاد عبد الخالق بقسم جراحة القلب والصدر، موضحاً أن القسم نجح في إجراء عدد من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة منذ افتتاحه، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور مصطفى منسي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بالتعاون مع فريق الأطباء بالقسم.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عبدالغفار أن ورشة العمل مستمرة طوال الأسبوع، مشيراً إلى انها استقبلت ٤ حالات لمرضى من كبار السن، وسيتم إجراء عملية ترقيع للشرايين التاجية لهم.

يذكر أن قسم جراحة القلب والصدر تم افتتاحه في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠، بتمويل من البنك الأهلي بتكلفة بلغت ٢٢ مليون جنيه.