فالنتينو روسي يعتزل سباقات الدراجات النارية نهاية الموسم

ينهي الأيطالي فالنتينو روسي، أسطورة سباقات الدراجات النارية ، مسيرته الرياضية بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن روسي -42 عاما- اليوم الخميس عزمه الاعتزال في مؤتمر صحفي في سبيلبرج بالنمسا، قبل سباق جائزة ستيريا الكبرى يوم الأحد المقبل.

كان روسي متسابقا منتظما في بطولة العالم للدراجات النارية منذ موسم 1996، حيث حصد ما مجموعه تسعة ألقاب عالمية في أربع فئات مختلفة، كان آخرها عام 2009 في سباق (موتو جي بي).

مع إجمالي 115 انتصارا في سباقات الجائزة الكبرى، اقترب روسي من الرقم القياسي لمواطنه الشهير جياكومو أجوستيني، الفائز بـ122 سباق.