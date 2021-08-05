إيران تحذر من محاولات افتعال حوادث بحرية

حذرت إيران مما وصفتها بـ"المحاولات المشبوهة لافتعال حوادث بحرية" في الخليج، وطالبت بوقف الأعمال التي من شأنها أن تلحق الضرر بأمن واستقرار المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مساعدة البعثة الدبلوماسية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء ارشادي القول، في رسالة لرئاسة مجلس الأمن الدولي، إن "بريطانيا ورومانيا وليبيريا سعت بصورة اعتباطية لاتهام الجمهورية الإسلامية بالمسؤولية عن الهجوم على السفينة (ميرسر ستريت) من دون تقديم أي أدلة تثبت مزاعمها".

وشددت على أن إيران تولي أهمية للأمن البحري وحرية الملاحة، وأكدت أن إيران "إذ تحذر من مثل هذه الاتهامات مهما كان مصدرها، فإنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لازم للحفاظ الكامل على شعبها والدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية".

وكانت بريطانيا طالبت مجلس الأمن ببحث هجوم إيران على الناقلة "ميرسر ستريت" في بحر العرب، والرد على أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

واستهدف الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي الناقلة، التي ترفع علم ليبيريا وتشغلها شركة إسرائيلية، في بحر العرب قبالة سواحل عمان وأسفر عن مقتل شخصين: بريطاني وروماني.

كما جرى الحديث خلال الأسبوع الجاري عن حادثة "خطف محتملة" لسفينة بالقرب من سواحل الإمارات، قبل أن يتم الإعلان لاحقا أن "الحادثة انتهت" بمغادرة الأشخاص الذين كانوا صعدوا على السفينة.