رئيس حي منتزه أول عن ميل برج الزهراء: ملاكه خففوا الأحمال به منذ 2011

ردت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية، على ما أثير في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكترونية، اليوم الأربعاء، بشأن حدوث ميل جديد لأحد العقارات "برج الزهراء" الكائن في شارع ٩ المتفرع من شارع ١٦ الإصلاح منطقة الفلكي السيوف.

وأوضحت مسعود رئيس حي المنتزة أول، أن ملاك العقار قاموا بتخفيف الأحمال به منذ عام 2011، نظراً لحدوث ميل به في طابقين ليصبح بوضعه الحالي المكون من دور أرضي و١١ دورًا علويًا، مضيفة أنه منذ أسبوعين واستجابة فورية لشكاوى عدد من المواطنين كلفت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من الحي بمعاينة العقار حيث أوصت اللجنة بضرورة تقديم مالك العقار تقرير من كلية الهندسة بحالة العقار الإنشائية ودراسة الاساسات ورصد الميل وتوضيح التوصيات الفنية اللازمة للعقار.

وأوصت اللجنة بإخطار جميع قاطني العقار باخلاء العقار، وعلى الفور تم إخطار قسم منتزة ثالث لإخطار السكان بالإخلاء الفوري دون الممتلكات، لحين انتهاء مالك العقار من تنفيذ التوصيات الهندسية المطلوبة منه، حفاظاً على سلامة المواطنين.