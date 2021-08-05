رايان إير تزيد من حجم أسطولها في لشبونة وتضيف 22 مسارا جديدا

من المقرر أن تضيف شركة الطيران الأيرلندية "رايان إير"، 3 طائرات إلى قاعدتها في لشبونة، لما هو مجموعه 7 طائرات، و22 مسارا جديدا إلى وجهات مثل إيطاليا والمغرب وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن شركة الطيران منخفض التكلفة، قولها في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، إن الإضافة الجديدة ستتم اعتبارا من نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن تقوم شركة الطيران بتشغيل إجمالي 50 مسارا، وأكثر من 250 رحلة من لشبونة، أسبوعيا.

وتمثل الإضافة الجديدة استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في مطار لشبونة.