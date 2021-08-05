 اليابان: طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بداية الجائحة - بوابة الشروق
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اليابان: طوكيو تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بداية الجائحة

طوكيو - د ب أ
نشر في: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:31 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أغسطس 2021 - 9:31 ص

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات تسجلها طوكيو منذ بداية الجائحة.

وكانت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، قد ذكرت أن سلالة "دلتا" هي "سلالة شديدة العدوى". وناشدت المواطنين مجددا البقاء في منازلهم، على الرغم من العطلات الصيفية ومهرجان "أوبون" البوذي المقبل.

وتخضع طوكيو ومقاطعات أخرى لحالة الطوارئ حتى 31 من أغسطس، إلا أن الإجراءات المفروضة تعد مخففة إلى حد ما. فالمطاعم والحانات، على سبيل المثال، تفتح أبوابها، ولكن دون تقديم الكحوليات، بالإضافة إلى ضرورة إغلاقها في ساعات مبكرة.


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