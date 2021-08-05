قال الدكتور طارق عوض الناطق باسم مبادرة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بوزارة المالية، إن 3300 سيارات سُلِّمت للمستفيدين الذين شاركوا ضمن المبادرة، مؤكدًا أن شركات السيارات الشريكة في المبادرة، تعمل بجد على توفير الإنتاج لتلبية الاحتياجات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، مساء الأربعاء، أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة المشاركة من المواطنين بتوفير كافة السبل والتيسيرات لهم للحصول على سيارة جديدة.

وأكد أن النهج المصري في الوقت الحالي يواكب التقدم العالمي في الاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يضع ضمن أولوياته استخدام الطاقة النظيفة، موضحًا أن هذه المبادرة تستهدف تمكين المواطن من الاستمتاع بسيارة تعمل بالغاز الطبيعي، تعينه على احتياجاته وتوفر له من النفقات الخاصة بالوقود بنحو 60%.

وأشار إلى أن الاتجاه للتعامل مع الطاقة النظيفة يتيح للمواطن والمجتمع بيئة نظيفة، إلى جانب توسيع قاعدة مشاركة الشركات العاملة في إنتاج السيارات داخل مصر، ومن ثم إيجاد فرص عمل جديدة.

وكان محمد معيط وزير المالية، قد أكد أن الدولة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن الخزانة العامة للدولة تحملت خلال هذه الفترة نحو 73.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر، وتسعى بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل بهذه المبادرة الرئاسية خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر تسليم 1700 سيارات جديدة للمستفيدين خلال شهر أغسطس 2021؛ على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر، ورفع الأعباء عن المواطنين بمساعدتهم على اقتناء سيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا بحوافز وتسهيلات ائتمانية.