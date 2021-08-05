بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، قريباً من توقيع عقده الجديد مع الفريق الكتالوني ليسدل الستار على حالة الجدل التي استمرت كثيرًا بانتهاء عقد البرغوث مع البرسا.

وكشفت إذاعة «RAC1» الكتالونية عن تفاصيل العقد الجديد الذي سيوقع عليه ليونيل ميسي مع برشلونة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الإذاعة الكتالونية الشهيرة أن ميسي وصل للمرحلة الأخيرة حيث سيوقع على عقد مدته 5 مواسم مع برشلونة وسيحصل على نصف راتبه مع وجود شرط جزائي بقيمة 350 مليون يورو.

وأكدت أنه بعد مرور عام على أزمة الورفاكس الشهيرة لميسي فإن النجم الأرجنتيني سيوقع على العقد الجديد اليوم الخميس أو غدًا الجمعة على أقصى تقدير.

جدير بالذكر أن ميسي قد وصل لبرشلونة، مساء أمس الأربعاء، بعد انقضاء عطلته الصيفية ومن المتوقع أن يعقد والده ووكيل أعماله خورخي ميسي جلسة مع إدارة الفريق الكتالوني قبل توقيع العقد الجديد.