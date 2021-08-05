تقرير: السودان يتوسط بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي

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أفاد تقرير إخباري بأن السودان بدأ خطوات جدية للوساطة بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وسط تأييد من أطراف دولية مهمة.

وذكر موقع "سودان تريبيون" أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على اتصال مع الحكومة الإثيوبية وجبهة تيجراي بهدف الدخول في مفاوضات للوصول لحل سلمي للنزاع القائم والسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

كما خاطب حمدوك رؤساء منظمة "الهيئة الحكومية للتنمية" (إيجاد) وإريتريا وعدد من الدول الغربية الصديقة بما فيها فرنسا والولايات المتحدة، طارحا مبادرته السلمية.

واندلع الصراع في تيجراي في نوفمبر، عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بشن عملية للرد على هجوم شنته قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم في المنطقة، على قاعدة للقوات الاتحادية.

وانسحبت القوات الاتحادية من تيجراي بعد أن أعلن آبي أحمد من جانب واحد هدنة في نهاية يونيو.

ورفض المتمردون وقف إطلاق النار واستعادوا السيطرة منذ ذلك الحين على عاصمة المنطقة كما تحركوا لاستعادة بلدات أخرى.