الكويت:عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية

أعلن مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس الجاري.

وأضاف بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء عن مجلس الوزراء عقب اجتماع استثنائي للمجلس بأن السماح بالسفر لغير المطعمين من المواطنين يقتصر على الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، والمواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية. وذلك اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح البيان أن وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أكد أثناء اجتماع المجلس اليوم أن الحملة الوطنية للتطعيم تقوم حاليا بإعطاء (100) ألف موعد للتطعيم يوميا بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التطعيم ليصل عددها أكثر من 100 مركز تطعيم منتشرة في كافة أرجاء البلاد، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من المسجلين في مختلف المناطق والمحافظات وصولا لتحقيق المناعة المجتمعية.