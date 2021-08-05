سفير تونس لدى موسكو: روسيا تحترم خيارات الشعب التونسي

قال السفير التونسي لدى موسكو طارق بن سالم، إن روسيا على عكس بعض البلدان لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن موسكو تحترم ما تم القيام به في تونس.

وقال بن سالم، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، إن: "روسيا تحترم احتراما تاما ما تم القيام به في تونس، وهي على عكس بعض الدول الأخرى لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى وكل ما تتمناه أن يستفيد الشعب التونسي من هذا التحول الهام".

وأضاف: "أريد أن أعبّر عن أهمية دعم الشركاء من أشقاء وأصدقاء، وفي مقدمتهم روسيا، ومنظمات دولية في هذه المرحلة، التي ستمكن من تصحيح المسار السياسي حتى تظل التجربة الديمقراطية التونسية عنوان نجاح حقيقي في إرساء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان والحريات".

واعتبر أن الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كانت ضرورية لإنقاذ الدولة التونسية، وأنها أتت استجابة لإرادة شعبية إثر التدهور الاقتصادي وانسداد الأفق السياسي، الذي شهدته البلاد في الأشهر الأخيرة.