وكيل الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية: صوم السيدة العذراء مريم يبدأ يوم السبت المقبل

قال القمص إبرام إيميل وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إن صوم السيدة العذراء مريم يبدأ يوم السبت المقبل ويستمر لمدة 15 يوما ينتهى يوم 22 الجاري.

وأوضح القمص، في تصريحات صحفية لـ"الشروق"، اليوم الخميس، أن صوم العذراء من الأصوام الشعبية المحببة وله مكانة كبيرة في قلوب الأقباط، مردفا أنه خلال فترة الصوم يقام قداس كل يوم وسط إجراءات احترازية مشددة تجنبا لعدة فيروس كورونا المستجد إضافة لقداسات أخرى على الصفحة الرسمية للكنيسة.

وأضاف القمص، أن الأقباط خلال صوم العذراء مريم يمتنعون عن تناول المنتجات الحيوانية من اللحوم والدواجن، ويكتفون بتناول الأسماك.