وزير الإعلام اليمني: استهداف ناقلات النفط يمثل خطرا على الأمن الدولي

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن أنشطة وسياسات النظام الإيراني العدوانية، واستهدافه ناقلات النفط والسفن التجارية بالمسيرات والألغام البحرية والقرصنة، باتت تمثل خطرا جديا على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الهجمات التي يشنها النظام الإيراني ومليشياته الطائفية في المنطقة على خطوط الملاحة الدولية، يؤكد أن العالم إزاء نظام إرهابي مارق.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي شنت منذ انقلابها مئات الهجمات الإرهابية التي طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية بايعاز وتخطيط وتسليح إيراني، وزرعت المئات من الألغام البحرية، في استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي‏.